Янукович хочет вернуться на Украину - адвокат
10:05 24.04.2019 Источник: Известия
Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, а его пребывание в России временное и вынужденное. Об этом «Известиям» рассказал адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.
По его словам, защита экс-лидера Незалежной будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор. После смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Виктора Януковича перестанет быть политизированным.
При этом в скором времени уголовное преследование может грозить и уходящему президенту Петру Порошенко.
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