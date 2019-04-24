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НОВОСТИ

Барни Сандерс считает, что Джохар Царнаев должен голосовать на выборах в США

15:00 24.04.2019 Источник: Газета.Ru

Кандидат в президенты США Барни Сандерс призвал разрешить голосовать на выборах террористу Джохару Царнаеву, который приговорен к смертной казни за организацию взрыва на марафоне в Бостоне. Об этом сообщает NBC News.

По словам Сандерса, даже такие «ужасные люди» должны иметь право голоса в США. Он также добавил, что пока Царнаев находится в тюрьме, он платит «свою цену» обществу.

Ранее СМИ сообщили, что Джохар Царнаев хотел помочь следствию, чтобы избежать казни.

15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.  Газета.Ru

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