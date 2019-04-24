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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для жителей ряда районов Украины - указ

15:32 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго- восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в указе.

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