Путин упростил порядок получения гражданства РФ для жителей ряда районов Украины - указ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго- восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в указе.

