Украина запросила экстренное заседание СБ ООН из-за российских паспортов для жителей Донбасса

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание в связи с решением РФ упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Копия письма украинского постпредства есть в распоряжении ТАСС.

"Имею честь в соответствии со статьей 35 Устава ООН запросить экстренную встречу Совета Безопасности по повестке "письмо постоянного представительства Украины", - говорится в документе.

Кроме того, источник ТАСС в организации сообщил, что данная встреча может состояться во вторую половину дня (по времени Нью-Йорка) 25 апреля.