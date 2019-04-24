0
0
123
НОВОСТИ

Украина запросила экстренное заседание СБ ООН из-за российских паспортов для жителей Донбасса

20:10 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание в связи с решением РФ упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Копия письма украинского постпредства есть в распоряжении ТАСС.

"Имею честь в соответствии со статьей 35 Устава ООН запросить экстренную встречу Совета Безопасности по повестке "письмо постоянного представительства Украины", - говорится в документе.

Кроме того, источник ТАСС в организации сообщил, что данная встреча может состояться во вторую половину дня (по времени Нью-Йорка) 25 апреля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:15 24.04.2019
Жители Донбасса смогут попросить гражданство РФ без отказа от украинского
0
46
21:00 24.04.2019
Управление ФСИН по Москве подтвердило факт отравления троих арестантов в "Матросской Тишине"
0
86
19:30 24.04.2019
В Москве ограничат движение из-за Парада Победы
0
169
18:50 24.04.2019
Порошенко: Россия вновь торпедирует мирный процесс в Донбассе
0
202
18:20 24.04.2019
МИД Турции раскритиковало заявление Трампа в связи с Днем памяти жертв геноцида армян
0
232
17:45 24.04.2019
Для жителей района Люблино по программе реновации построят детский сад и школу искусств
0
217
17:40 24.04.2019
Украина перестанет держать в секрете изобретения времен СССР
0
269
17:12 24.04.2019
Численность трудоспособного населения в РФ с 2006 г. снизилась на 8 млн человек
0
286
17:00 24.04.2019
Рада хочет ограничить полномочия президента Украины
0
290
16:32 24.04.2019
В Генштабе считают, что США возрождают программу "звездных войн"
0
281

Возврат к списку