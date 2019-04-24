Украина запросила экстренное заседание СБ ООН из-за российских паспортов для жителей Донбасса
20:10 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание в связи с решением РФ упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Копия письма украинского постпредства есть в распоряжении ТАСС.
"Имею честь в соответствии со статьей 35 Устава ООН запросить экстренную встречу Совета Безопасности по повестке "письмо постоянного представительства Украины", - говорится в документе.
Кроме того, источник ТАСС в организации сообщил, что данная встреча может состояться во вторую половину дня (по времени Нью-Йорка) 25 апреля.
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