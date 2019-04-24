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Володин: Указ Путина по гражданству жителям Донбасса носит гуманитарный характер

22:10 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям Донбасса соответствует международному праву и носит гуманитарный характер. Об этом заявил в среду журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Указ президента принят в строгом соответствии с нормами международного права", - подчеркнул он.

"Решение президента носит гуманитарный характер, оно призвано защитить права граждан, проживающих на этих территориях", - указал председатель Госдумы, напомнив, что в Донбассе продолжаются военные действия и гибнут мирные жители.

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