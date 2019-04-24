СМИ: При взрыве в Сирии погибли 18 человек
22:30 24.04.2019 Источник: Интерфакс
По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве недалеко от рынка в городе Джиср-эш-Шугур в сирийской провинции Идлиб, сообщает в среду агентство ЭФЭ. Среди жертв четверо детей. Около сорока человек ранены. Бомба находилась в автомобиле.
Сообщается, что взрыв прогремел на западе провинции, где концентрируется сирийская оппозиция.
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