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СМИ: При взрыве в Сирии погибли 18 человек

22:30 24.04.2019 Источник: Интерфакс

По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве недалеко от рынка в городе Джиср-эш-Шугур в сирийской провинции Идлиб, сообщает в среду агентство ЭФЭ. Среди жертв четверо детей. Около сорока человек ранены. Бомба находилась в автомобиле.

Сообщается, что взрыв прогремел на западе провинции, где концентрируется сирийская оппозиция. 



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