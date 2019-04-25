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НОВОСТИ

Более 75 подозреваемых задержано в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке

08:45 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подозреваемых, задержанных на Шри-Ланке в ходе расследования взрывов, унесших жизни 359 человек, достигло 76. Как сообщает в четверг ланкийский новостной портал "Ада Дерана", в ночь на четверг было задержано 16 человек.

Ранее сообщалось о 60 задержанных.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Общее число жертв составило 359 человек. Атаки совершили смертники, которые были гражданами Шри-Ланки.


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