Из-за звонка о минировании эвакуируют московский городской арбитражный суд
13:05 25.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве из-за звонка о минировании эвакуируют городской арбитражный суд. Как сообщила «Говорит Москва» пресс-секретарь суда Елена Фортунатова, спецслужбы уже работают в помещениях учреждения.
«Поступило сообщение в МЧС о минировании здания суда. Сотрудники суда и находившиеся в здании люди эвакуированы. Спецслужбы сейчас продолжают работу на месте».
Как передаёт корреспондент «Говорит Москва», людей вывели из здания на Большой Тульской во двор.
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