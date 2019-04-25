Из-за звонка о минировании эвакуируют московский городской арбитражный суд

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве из-за звонка о минировании эвакуируют городской арбитражный суд. Как сообщила «Говорит Москва» пресс-секретарь суда Елена Фортунатова, спецслужбы уже работают в помещениях учреждения.

«Поступило сообщение в МЧС о минировании здания суда. Сотрудники суда и находившиеся в здании люди эвакуированы. Спецслужбы сейчас продолжают работу на месте».



Как передаёт корреспондент «Говорит Москва», людей вывели из здания на Большой Тульской во двор.

