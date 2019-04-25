В штабе Зеленского считают, что генпрокурор Украины должен оставить свой пост

13:32 Источник: Интерфакс

Действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставить свой пост, утверждают в штабе избранного президентом страны Владимира Зеленского.

"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский - ИФ) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко - человек прошлого. И он, если хочет, может вернуться в политику, но точно - уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", - сказал член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в четверг в Киеве.

