Власти США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже, что грозит казнью - Wikileaks

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США ведут подготовку к тому, чтобы обвинить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по закону о шпионаже, что грозит ему смертной казнью. Об этом WikiLeaks заявила в пятницу на своей официальной странице в "Твиттере".

"Министерство юстиции США пытается завести дело против Джулиана Ассанжа по закону от шпионаже, - отметила организация. - Приговор по закону о шпионаже может предусматривать наказание в виде смертной казни".

