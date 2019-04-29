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НОВОСТИ

Япония намерена вдвое увеличить дальность своих противокорабельных ракет

10:20 29.04.2019 Источник: Газета.Ru

Минобороны Японии заявило о планах вдвое увеличить дальность своих противокорабельных ракет. Об этом сообщает Sankei Shimbun.

Планируется, что модернизированные ракеты к 2023 году смогут преодолевать дистанцию до 400 километров. Под обновление попадут как ракеты наземного базирования, так и снаряды класса «воздух-корабль» и «корабль-корабль».

По информации издания, в Токио заговорили о таком шаге, чтобы «расширить возможности сдерживания китайских войск».

Ранее сообщалось, что в 2019 году Япония потратит рекордную сумму на оборону — 47 миллиардов долларов. Общий госбюджет страны на этот год — 912 миллиардов. Увеличение военных расходов связано с планами противостоять Китаю через укрепление противоракетной обороны и развертывание самолетов-невидимок.  Lenta.Ru

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