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В РФ создадут базу злостных нарушителей ПДД

17:00 29.04.2019 Источник: Известия

В России создадут базу злостных нарушителей ПДД — то есть тех, кто имеет десятки штрафов в год или был лишен водительских прав. В ГИБДД предлагают запретить им работать в сфере пассажирских перевозок. С помощью цифровой базы транспортные компании смогут проверить своих будущих сотрудников.

Кроме того, ГИБДД надеется получить прямой доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. Об этом сообщил «Известиям» начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

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