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В Китае за торговлю наркотиками казнят гражданина Канады

08:06 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный суд средней ступени города Цзяньмэнь на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады за торговлю наркотиками. Об этом сообщил во вторник информационный портал "Сина".

По его данным, подсудимый принимал участие в продаже запрещенных психотропных препаратов в особо крупных масштабах. Вместе с ним приговоры различной тяжести были вынесены еще 10 сообщникам.

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