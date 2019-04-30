В Китае за торговлю наркотиками казнят гражданина Канады
08:06 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный суд средней ступени города Цзяньмэнь на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады за торговлю наркотиками. Об этом сообщил во вторник информационный портал "Сина".
По его данным, подсудимый принимал участие в продаже запрещенных психотропных препаратов в особо крупных масштабах. Вместе с ним приговоры различной тяжести были вынесены еще 10 сообщникам.
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