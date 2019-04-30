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На Шри-Ланке снова можно пользоваться соцсетями

08:51 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Шри-Ланки распорядились снять временные ограничения на использование соцсетей, введенные после серии терактов на острове 21 апреля. Об этом во вторник сообщает портал "Ньюсфёрст" со ссылкой на ланкийский Департамент государственной информации.

Ограничения были отменены после того, как президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обратился в Комиссию по надзору над телекоммуникациями с соответствующей просьбой.

Власти страны распорядились о блокировке всех основных соцсетей 21 апреля после взрывов с целью предотвратить распространение информации среди террористов, причастных к атакам.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквах во время пасхальных служб и в гостиницах. Ранее сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

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