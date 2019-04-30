Лидер ИГ появился на видео в интернете
10:00 30.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Лидер группировки "Исламское государство" (организация, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади впервые за несколько лет появился в пропагандистском видео, размещенном в интернете.
Аль-Багдади не видели с тех пор, как в 2014 году он выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке.
С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или даже убит.
Однако на видео аль-Багдади появился вполне здоровым и дееспособным, хотя и с преждевременно поседевшей бородой (он родился в 1971 году).
Не ясно, когда было записано это видео. Аль-Багдади на нем говорит о битве за Багхуз и признает поражение ИГ.
Еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция под руководством США при поддержке сирийской оппозиции полностью освободила Сирию и Ирак от вооруженных отрядов ИГ. Русская служба Би-би-си
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