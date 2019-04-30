Лидер ИГ появился на видео в интернете

10:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Лидер группировки "Исламское государство" (организация, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади впервые за несколько лет появился в пропагандистском видео, размещенном в интернете.

Аль-Багдади не видели с тех пор, как в 2014 году он выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке.



С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или даже убит.



Однако на видео аль-Багдади появился вполне здоровым и дееспособным, хотя и с преждевременно поседевшей бородой (он родился в 1971 году).



Не ясно, когда было записано это видео. Аль-Багдади на нем говорит о битве за Багхуз и признает поражение ИГ.



Еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция под руководством США при поддержке сирийской оппозиции полностью освободила Сирию и Ирак от вооруженных отрядов ИГ. Русская служба Би-би-си

