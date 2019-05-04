Против радикалов в Газе израильская армия бросила самолеты и танки
15:00 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в субботу, что военные начали наносить удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в ответ на запуск ранее в этот день более 90 ракет по территории еврейского государства.
"Прямо сейчас Армия обороны Израиля начала атаковать террористические цели, принадлежащие ХАМАС и "Исламскому джихаду", в секторе Газа. К настоящему моменту более десяти террористических целей были поражены при помощи танков и самолетов", - говорится в распространенном военными коммюнике.
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