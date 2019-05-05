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К границе с сектором Газа направилась израильская танковая бригада

11:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль направил в воскресенье к границе с сектором Газа полностью укомплектованную и готовую к атаке танковую бригаду. Об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Сейчас я могу сообщить, что мы находимся на стадии развертывания полностью укомплектованной и готовой к атакующей миссии танковой бригады (у границы с сектором - прим. ТАСС). Это еще одна бригада, готовая наносить удары", - сказал он. Конрикус добавил, что Израиль уже провел ограниченный призыв резервистов для комплектации подразделений батарей ПВО "Железный купол".

Нынешний раунд обмена ударами между Газой и Израилем начался утром 4 мая. За 24 часа боевики выпустили из сектора Газа по Израилю более 450 ракет. Армия Израиля атаковала в ответ 220 различных военных целей в секторе Газа.


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