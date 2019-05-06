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НОВОСТИ

Кадетские классы открыты в 195 школах Москвы

16:41 06.05.2019

В параде московского кадетского движения «Не прервется связь поколений» в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, впервые участвовали представители других городов. Кадеты из Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону прошли в парадных расчетах вместе с воспитанниками кадетских классов Москвы.П Парад состоялся на Поклонной горе рядом с Музеем Победы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в нынешнем году состоится первый выпуск кадетских классов московских школ: "Более 1,5 тыс. ребят будут поступать в военные и гражданские вузы. Дорогие выпускники, вы получили прочные знания, выросли достойными людьми. Желаю вам стать профессионалами своего дела и вечно хранить традиции кадетского братства. Удачи, ребята!"

Сейчас кадетские классы открыты в 195 общеобразовательных школах Москвы, кадетское образование получают 16,5 тыс. учащихся. 

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