Кадетские классы открыты в 195 школах Москвы
16:41 06.05.2019
В параде московского кадетского движения «Не прервется связь поколений» в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, впервые участвовали представители других городов. Кадеты из Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону прошли в парадных расчетах вместе с воспитанниками кадетских классов Москвы.П Парад состоялся на Поклонной горе рядом с Музеем Победы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в нынешнем году состоится первый выпуск кадетских классов московских школ: "Более 1,5 тыс. ребят будут поступать в военные и гражданские вузы. Дорогие выпускники, вы получили прочные знания, выросли достойными людьми. Желаю вам стать профессионалами своего дела и вечно хранить традиции кадетского братства. Удачи, ребята!"
Сейчас кадетские классы открыты в 195 общеобразовательных школах Москвы, кадетское образование получают 16,5 тыс. учащихся.
НОВОСТИ
- 17:00 06.05.2019
- Россия "заставила" США начать восстановление флота ледоколов для действий в Арктике
- 16:00 06.05.2019
- Мэр Североморска: Двигатель "Суперджета" в воздухе "не горел, это совершенно точно"
- 15:40 06.05.2019
- Госсекретарь США выразил россиянам соболезнования по поводу трагедии в Шереметьево
- 15:14 06.05.2019
- Президент Украины назвал число погибших украинских военных с начала конфликта в Донбассе
- 14:43 06.05.2019
- Порошенко вызвали в ГПУ по делу "евромайдана"
- 14:13 06.05.2019
- Выжившие члены экипажа сгоревшего "Суперджета" находится в больнице - Скворцова
- 13:40 06.05.2019
- Подготовка встречи Путина и Трампа в настоящий момент не ведется - Песков
- 13:30 06.05.2019
- Комиссия российских военных специалистов в Венесуэле может быть расширена - Арреас
- 13:19 06.05.2019
- Евгений Дитрих: Оснований для приостановки полетов "Суперджетов" нет
- 12:00 06.05.2019
- МИД Китая: Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать