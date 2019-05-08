Жители Донбасса с паспортами РФ могут остаться без социальных выплат
14:15 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители неподконтрольной Киеву части Донбасса могут лишиться социальных выплат, если получат паспорта РФ. Об этом заявила в среду министр по делам ветеранов Ирина Фриз.
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала она в "Фейсбуке".
Фриз также сообщила, что правительство Украины в среду приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе, после 28 апреля 2019 года. "Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства", - сообщила министр. Она уточнила, что не будут признаваться паспорта, выданные с указанной даты в Новошахтинске и Покровском Ростовской области.
Глава министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш отметил, что непризнание паспортов РФ жителей Донбасса - это только "первый шаг". По его словам, эксперты готовят сейчас для обсуждения дальнейшие изменения в закон Украины "О гражданстве". Киев также намерен обратиться к странам-партнерам, чтобы они также не признавали эти документы.
Министр заявил, что Киеву известен перечень лиц, которые задействованы в процессе "незаконной выдачи" паспортов РФ для украинцев, и к ним во взаимодействии с международными партнерами должны быть применены персональные санкции.
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