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Путин: "Наш святой долг - защитить подлинных героев"

10:50 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Защита подлинных героев Великой Отечественной войны является священным долгом в условиях, когда в ряде стран "бесстыдно врут своим детям" о войне и "предают своих предков". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади.

"Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", - сказал Путин.

"Наш святой долг - защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей", - подчеркнул президент РФ. Он отметил, что ветераны Великой Отечественной войны живут сейчас в разных странах, но их подвиг "невозможно разделить". "Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была и остается одной на всех", - заверил Путин.

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