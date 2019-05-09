Полиция Киева отпустила общественницу, задержанную за георгиевскую ленту

17:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Киева составила административный протокол на директора Института правовой политики и социальной защиты, лидера общественного объединения "Сила добра" Елену Бережную за ношение георгиевской ленты, запрещенной на Украине. Об этом сообщил в четверг начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

"В предусмотренный законом срок до трех часов был составлен административный протокол", - сказал Крищенко, добавив, что после этого Бережная была освобождена.

Бережная была задержана полицией в четверг утром у станции метро "Арсенальная" перед началом шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом "Бессмертного полка". "Мы попросили ее снять ленточку, но она отказалась и заявила, что такова ее позиция", - отметил полицейский в беседе в корр. ТАСС. В прошлом году 9 мая Бережная также была задержана полицией по аналогичной причине.

Всего, по словам Крищенко, за использование запрещенной символики киевская полиция составила административные протоколы на трех человек. В целом на Украине, по данным МВД, правоохранители составили 13 протоколов за наличие георгиевских лент в День Победы.

Руководитель столичной полиции отметил, что шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" прошло мирно, без серьезных правонарушений. Начальник киевского главка полиции добавил, что усиленные полицейские патрули еще продолжат работать, так как в столице еще проходят праздничные мероприятия.