Информатора WikiLeaks Мэннинга выпустили из тюрьмы
08:53 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, который ранее принял решение сменить пол и теперь носит имя Челси, освобожден из-под стражи в американском штате Вирджиния. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.
По ее данным, Мэннинг провела в тюрьме 62 дня. Она была взята под стражу в начале марта, когда отказалась дать показания перед присяжными в суде по делу о деятельности WikiLeaks. Причиной отказа от дачи показаний стала неуверенность Мэннинг в конфиденциальности судебного процесса, проводимого жюри присяжных заседателей.
CNN отмечает, что Мэннинг вновь предстанет перед присяжными 16 мая. Если она откажется давать показания, она может быть признана виновной в неуважении к суду и снова помещена под стражу.
Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован в 2010 году за то, что передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.
В августе 2013 года Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В заключении он сменил пол на женский, а имя - на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года она вышла на свободу.
НОВОСТИ
- 09:20 10.05.2019
- На МКС учуяли запах спирта
- 09:00 10.05.2019
- США считают, что Россия манипулирует валютой
- 08:56 10.05.2019
- В Москве сегодня снова дожди и грозы
- 08:48 10.05.2019
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
- 21:00 09.05.2019
- Умер журналист Сергей Доренко
- 20:30 09.05.2019
- Эстонский министр: В руках России находится 5,2% территории Эстонии
- 20:10 09.05.2019
- Андрей Воробьев принял участие в "Бессмертном полку"
- 19:25 09.05.2019
- МИД РФ призвал Иран не сворачивать свои обязательства в рамках ядерной сделки
- 18:20 09.05.2019
- Совбез ООН соберется завтра на заседание по Сирии
- 17:21 09.05.2019
- Полиция Киева отпустила общественницу, задержанную за георгиевскую ленту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать