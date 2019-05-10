В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти
17:31 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу Минэнерго России.
"Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры", - уточнили в министерстве.
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