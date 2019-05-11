Через пару лет Белоруссия будет готова принять чемпионат Европы по футболу - Лукашенко

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после проведения II Европейских игр в июне текущего года страна будет готова к тому, чтобы принять чемпионат Европы по футболу. Об этом он заявил в субботу журналистам во время посещения Студенческой деревни, сообщили в президентской пресс-службе.

"II Европейские игры Беларусь проведет на высоком уровне, а через пару лет с удовольствием организует и более крупные состязания, например, чемпионат Европы по футболу", - считает президент.

Он отметил, для этого в стране необходимо построить вместительный национальный стадион с бассейном, который помогут возвести китайские партнеры. По словам главы белорусского государства, эти объекты очень дорогостоящие, а китайские партнеры повели себя как настоящие друзья, взявшись за их возведение, отметив, что у белорусов хватает спортивных объектов, но такого уровня арен нет, чтобы проводить этапы Кубка мира и чемпионаты Европы по водным видам спорта.

"Россияне молодцы - построили в Казани такой бассейн. Вот такого типа Китай нам построит за собственный счет, - отметил президент. - Это подарок китайского народа белорусскому. Мы это в ближайшие два года сделаем, тогда и можем замахнуться на что угодно".

Лукашенко вместе с тем считает, что для страны важно даже не столько количество спортивных площадок, а дух и настроение, которым живут люди во время проведения подобных мероприятий, напомнив о чемпионате мира по хоккею 2014 года в Белоруссии, который проходил в Минске на двух аренах. "Наша Олимпиада [Европейские игры] должна быть самой душевной, чтобы все люди в Беларуси жили этим, знали, что это они привезли этот праздник в страну, сделали для этого немало. Душевность соответствует менталитету нашего народа, мы эту доброту подарим всем, кто приедет к нам на Игры", - подчеркнул глава государства.