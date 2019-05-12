Полиция запретила выдавать тело Доренко его вдове

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко в воскресенье, 12 мая, не состоится, выдавать тело вдове запретила полиция. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале радиостанции.

"Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция", - говорится в сообщении.