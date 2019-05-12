Израиль нашел место для поселения в честь Трампа на Голанах

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье, что уже определено место для строительства на Голанских высотах обещанного им поселения в честь президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании правительства.

"Я обещал, что мы создадим поселение в честь Трампа и назовем его именем президента. Сообщаю, что мы уже нашли место на Голанских высотах, где будет создано это новое поселение, и мы начали процесс", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия. "Я доведу это решение до официального утверждения нового правительства после его создания", - добавил премьер, который сейчас формирует новую правительственную коалицию и пятый в карьере (четвертый подряд, начиная с 2009 года) кабинет министров.

Израильский премьер 23 апреля пообещал вынести на утверждение правительства вопрос о создании нового населенного пункта на занятых Израилем Голанских высотах, который будет назван в честь Трампа в благодарность за то, что хозяин Белого дома 25 марта 2019 года в Вашингтоне в рамках переговоров с Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

"На этой неделе мы отмечаем первую годовщину открытия посольства США в Иерусалиме, и официальная резиденция посла США также переезжает в Иерусалим. Мы очень ценим это историческое решение президента Трампа, так же как мы высоко ценим его историческое решение признать суверенитет Израиля на Голанских высотах", - сказал также Нетаньяху в воскресенье. США перенесли свое посольство в Иерусалим 14 мая 2018 года.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.