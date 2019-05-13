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Аксенов: Угроза повторения сценария "керченского прорыва" сохраняется

07:20 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза провокации со стороны Украины, подобно нарушению ее военными кораблями порядка прохождения через территориальные воды РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе, по-прежнему сохраняется. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

"Сохраняется [угроза повторения данного сценария], потому что это часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе. Думаю, что от личности президента Украины этот вопрос не зависит, его мнения никто не спрашивает", - сказал он.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, позднее суд арестовал их экипажи по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

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