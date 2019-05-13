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Помпео отменил визит в Москву

07:00 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи. Об этом в понедельник сообщил агентству Reuters пожелавший остаться неизвестным источник в Госдепартаменте США.

В понедельник Помпео вместо Москвы прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана. Как отмечает Reuters, госсекретарь уже вылетел из Вашингтона и направился в Европу.

Ранее сообщалось, что Помпео прибудет в Москву в понедельник. Пребывание в России он должен был начать со встречи с коллективом посольства США. Затем планировалось, что Помпео встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов. После этого руководитель внешнеполитического ведомства США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Во вторник во второй половине дня Помпео должен приехать в Сочи. Там запланированы переговоры с Лавровым. Кремль не исключал, что в Сочи Помпео примет и президент России Владимир Путин.

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