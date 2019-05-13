Коммунисты предложили праздновать 3 сентября победу над милитаристской Японией
16:00 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий новый день воинской славы России 3 сентября - День Победы над милитаристской Японией в 1945 году. Документ размещен в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
В соответствии с действующим законодательством, "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" относится к памятным датам России. Авторы законопроекта считают это недостаточным, "поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена". "Вторая мировая война закончилась не сама собой. Решающими событиями стали безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии 8 мая 1945 года и безоговорочная капитуляция милитаристской Японии 2 сентября 1945 года", - напоминают коммунисты, предлагая отнести дату 3 сентября к дням воинской славы.
"Победа над милитаристской Японией, отраженная в Акте о ее безоговорочной капитуляции, создала надежный правовой фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в будущем", - отмечается в пояснительной записке.
Коммунисты уже выступали с аналогичной инициативой, однако ранее предлагали праздновать памятную дату не 3, а 2 сентября. Та инициатива не встретила поддержки кабмина, для доработки документа в 2017 году в Госдуме создали рабочую группу.
НОВОСТИ
- 17:12 13.05.2019
- Продление СНВ станет одной из центральных тем переговоров с Помпео 14 мая - Лавров
- 17:00 13.05.2019
- КНР повысит пошлины на ряд американских товаров
- 16:32 13.05.2019
- Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации
- 16:12 13.05.2019
- Медведев поручил вице-премьерам лично ездить в регионы и следить за нацпроектами
- 15:32 13.05.2019
- На новый уровень вышел конфликт между сторонниками и противниками строительства храма в Екатеринбурге
- 15:12 13.05.2019
- Олег Шеин считает преждевременным разговор о своем возможном участии в выборах губернатора Астраханской области
- 15:00 13.05.2019
- На Швецию оказывалось давление для возобновления дела против Ассанжа - WikiLeaks
- 14:32 13.05.2019
- ВКС России начали получать новые управляемые бомбы массой 500 и 1500 кг
- 14:12 13.05.2019
- Половина европейцев не считает США надежным партнером в области безопасности - опрос
- 14:00 13.05.2019
- Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту Байкала
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать