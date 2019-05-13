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Коммунисты предложили праздновать 3 сентября победу над милитаристской Японией

16:00 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий новый день воинской славы России 3 сентября - День Победы над милитаристской Японией в 1945 году. Документ размещен в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

В соответствии с действующим законодательством, "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" относится к памятным датам России. Авторы законопроекта считают это недостаточным, "поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена". "Вторая мировая война закончилась не сама собой. Решающими событиями стали безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии 8 мая 1945 года и безоговорочная капитуляция милитаристской Японии 2 сентября 1945 года", - напоминают коммунисты, предлагая отнести дату 3 сентября к дням воинской славы.

"Победа над милитаристской Японией, отраженная в Акте о ее безоговорочной капитуляции, создала надежный правовой фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в будущем", - отмечается в пояснительной записке.

Коммунисты уже выступали с аналогичной инициативой, однако ранее предлагали праздновать памятную дату не 3, а 2 сентября. Та инициатива не встретила поддержки кабмина, для доработки документа в 2017 году в Госдуме создали рабочую группу.

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