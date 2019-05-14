Активисты не ушли из посольства Венесуэлы в США
07:45 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Секретной службы США и полиции потребовали в понедельник от дежурящих в здании посольства Венесуэлы в Вашингтоне активистов покинуть его, но не смогли заставить их сделать это из-за отсутствия ордера на арест. Об этом сообщила корр. ТАСС одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин.
По ее словам, в здании в настоящее время остаются четверо активистов. Они находятся там для того, чтобы не позволить занять дипмиссию представителям оппозиции Венесуэлы во главе с Карлосом Веккьо. "Удивительным образом у них (полиции - прим. ТАСС) не было ордера на арест. Так что они не смогли заставить выйти тех людей, кто отказался выходить", - рассказала она.
Ранее Веккьо, назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах южноамериканской республики в США, написал на своей странице в сети "Твиттер", что американские правоохранители потребовали от активистов немедленно покинуть территорию дипмиссии, а в противном случае угрожали им арестом. Соответствующее уведомление они наклеили на дверь посольства.
"Некоторые люди вышли, а некоторые решили остаться. И я предполагаю, что ордер на арест будет уже очень скоро, возможно, завтра. Но вызывает удивление, что после того, как на протяжении пяти недель они (активисты - прим. ТАСС) находились внутри посольства против воли Госдепартамента, они (полицейские - прим. ТАСС) не смогли даже достаточно организоваться для того, чтобы получить ордер на арест", - подчеркнула Бенджамин.
Правоохранители вошли на территорию посольства Венесуэлы, но примерно через полчаса ушли из здания ни с чем. "Полиция взломала замок, пообщалась с защитниками посольства, которые находятся внутри, а затем закрыла дверь обратно. Четверо защитников остаются внутри", - сообщили в "Коуд пинк".
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