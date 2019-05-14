США назвали новую лунную программу "Артемидой"

08:40 Источник: РОСБАЛТ

Национальное космическое агентство США NASA присвоило новой программе высадки астронавтов на Луну название «Артемида» в честь древнегреческой богини, сестры Аполлона, в честь которого была названа первая лунная программа США 1960-70-х годов.

В новой программе предусматривается высадка на луну первой женщины и еще одного мужчины, передает "Росбалт".



