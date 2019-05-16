Помпео заявил, что Трамп нацелен на улучшение отношений с Россией

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп стремится к улучшению отношений с Россией. Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Майкл Помпео перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Президент Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения между нашими странами", - отметил он.

