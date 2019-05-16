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СМИ: В Украину вернулся Коломойский

08:20 16.05.2019 Источник: Интерфакс

В Украину из Израиля прилетел бизнесмен Игорь Коломойский, сообщает интернет издание theБабель.

По данным издания, самолет группы "Приват" прилетел из Тель-Авива в аэропорт Днепра в 02:30.

В комментарии theБабелю Коломойский подтвердил, что вернулся в Украину, но чем займется в первую очередь, не знает.

Ранее Коломойский заявлял, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Владимира Зеленского. 

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