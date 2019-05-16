В Москве задержали уроженца Северной Осетии, который перечислил ИГ 50 млн руб.
11:45 16.05.2019 Источник: Интерфакс
ФСБ России сообщает о задержании в Москве подозреваемого в финансировании боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства", воющих в Сирии.
"ФСБ совместно со Следственным Комитетом, МВД и Федеральной службой финансового мониторинга в Москве пресечена деятельность уроженца Северной Осетии, гражданина РФ Георгия Гуева, осуществлявшего безналичные переводы на банковские карты лиц, принимающих участие в боевых действиях в Сирии в составе запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.
Как сообщается, средства также перечислялись в адрес основателя исламского фонда "Мухаджирун" Ахмеднабиева (позывной "Абу Умар Саситлинский"), который был объявлен в розыск за терроризм.
По данным ЦОС ФСБ, задержанный перечислил не менее 50 млн руб., начиная с 2015 года. Сообщается, что средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения преступлений террористического характера.
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