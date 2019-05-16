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Предложения Киева по продолжению транзита газа из России противоречат Третьему энергопакету - Яновский

13:00 16.05.2019 Источник: Интерфакс

Предложения Украины в рамках переговоров по продолжению транзита газа из России противоречат положениям Третьего энергопакета. Об этом заявил на конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект" замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Все знают, что действующий контракт на транзит газа заканчивается в текущем году. Дальнейшие договоренности пока не достигнуты. Достижению договоренностей среди прочего мешают и несправедливые, по нашему мнению, решения арбитража в Стокгольме", - сказал он.

"И что самое интересное - предложения, которые мы получаем от наших партнеров по этим консультациям о фиксации тех или иных объемов на тот или иной период времени, честно говоря, вызывает некое недоумение. Поскольку сам формат этих предложений диаметрально противоположен основным идеологическим установкам Третьего энергетического пакета, который принят в Европе и требует распределять газотранспортные мощности на аукционах, в которых могут участвовать все, заинтересованные этим рынком, определяющие по собственному усмотрению, какой объем мощности и на какой срок им нужен. Ни одного такого аукциона на территории Украины еще не объявлялся и не знаю, будет ли сделан в ближайшее время", - отметил Яновский.

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