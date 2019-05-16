В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" сможет самостоятельно завершить строительство "Северного потока - 2" в случае санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский в рамках международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект".

"Если в результате давления компании, которые участвуют в этом проекте, не смогут принять в нем участие, экономическое положение "Газпрома", которое находится в публичной плоскости, - оно позволяет самостоятельно завершить реализацию этого проекта, включая все, что потребуется", - сказал замминистра.