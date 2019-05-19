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Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов

09:00 19.05.2019 Источник: НГ-Online

Победителем 64-го конкурса «Евровидение» был признан представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Его песня «Arcade» набрала 492 балла по итогам зрительского голосования и голосования жюри. 

На втором месте оказался итальянский рэпер Махмуд с песней «Soldi» (465 баллов). Представитель России Сергей Лазарев с композицией «Scream» занял третье место (369 баллов), причем занял его уже второй раз (впервые в 2016 году) .

Также в пятерку победителей вошли Швейцария и Норвегия.

Вера Цветкова

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