Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов
09:00 19.05.2019 Источник: НГ-Online
Победителем 64-го конкурса «Евровидение» был признан представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Его песня «Arcade» набрала 492 балла по итогам зрительского голосования и голосования жюри.
На втором месте оказался итальянский рэпер Махмуд с песней «Soldi» (465 баллов). Представитель России Сергей Лазарев с композицией «Scream» занял третье место (369 баллов), причем занял его уже второй раз (впервые в 2016 году) .
Также в пятерку победителей вошли Швейцария и Норвегия.
Вера Цветкова
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