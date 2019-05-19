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Боевики напали на сирийские войска в Идлибе

09:05 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики из запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" напали в субботу на позиции сирийских войск в районе Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб. Как сообщило агентство САНА, противник атаковал большими силами, но сирийские военнослужащие сумели защитить свои рубежи, и террористы понесли потери.

Атака в Абу-Духуре, через который проходит гуманитарный коридор в Алеппо, последовала за вооруженными вылазками в нескольких районах зоны деэскалации на севере Сирии. По информации агентства, банды "Ан-Нусры" и ее союзников из других экстремистских формирований попытались просочиться к населенному пункту Эль-Масасна, который находится к северу от христианского города Мхарде в провинции Хама. Их вылазка на этом участке фронта была пресечена совместными усилиями сирийской армии и ополченцев.

Противник также предпринял попытку вернуть под контроль утраченные им позиции в Эль-Хувейзе и Каракате в горной местности Джебель-Шахшебу, однако сирийские войска не позволили террористам отвоевать эти районы.

"Бой завершился разгромом банды, остатки которой бежали на юг Идлиба", - указывается в сообщении агентства САНА.

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