Латвия заметила российский "Ураган" у своих границ
12:51 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский военный корабль в воскресенье был замечен вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 14 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 19 мая идентифицировали корвет "Ураган" класса "Каракурт" с бортовым номером 567 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС в Twitter.
Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.
Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
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