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НОВОСТИ

Трамп считает, что Путину проще было бы общаться с Хилари Клинтон, чем с ним самим

07:25 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России. С таким заявлением американский лидер выступил в интервью телеканалу "Фокс ньюс", которое было показано в воскресенье вечером.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я", - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, согласен ли он с мнением о том, что его считают "марионеткой [президента России Владимира] Путина". "Я думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом", - подчеркнул он.

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