Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по возможным площадкам для возведения храма
10:20 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация города Екатеринбурга начала сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе мэрии.
"Администрация города Екатеринбурга с понедельника, 20 мая, начинает сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины", - говорится в сообщении.
Сбор предложений продлится до 30 мая, варианты принимаются в электронной приемной на официальном портале Екатеринбурга. "По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - добавили в пресс-службе мэрии.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая сообщил, что 20 мая будет опубликован перечень новых возможных мест для строительства храма. В департаменте информационной политики Свердловской области ТАСС уточнили, что анонсированный губернатором процесс выбора альтернативной площадки для храма стартовал. "Первым шагом стал сбор мнений горожан", - сказал собеседник агентства.
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