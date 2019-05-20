В Госдуме заявили, что жители Приднестровья тоже могут получить паспорта РФ

14:00 Источник: РБК

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук в эфире приднестровского телеканала ТСВ заявил, что Россия может начать выдачу паспортов жителям непризнанного государства.

«Сейчас политическая воля произошла по ДНР, ЛНР. Я думаю <...> что в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — сказал Ярошук. РБК