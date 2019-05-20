Рабочие советы РУСАЛа посадят 1000 деревьев в Сибири

13:20

По инициативе рабочих советов предприятий РУСАЛа более 1000 деревьев будет высажено на территории Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, а также республики Хакасия. Первые подобные акции, которые приурочены к глобальной программе РУСАЛа по сокращению «углеродного следа», состоялись в Красноярском крае и республике Хакасия. Так, в Саяногорске рабочий совет присоединился к посадке деревьев в рамках акции «Зеленая волна», высадив в Парке активного отдыха порядка 200 саженцев.



На территории Красноярского края в Березовском районе на землях лесного фонда 20 мая высажено 200 сосен. В акции принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс, председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов.

«Сегодняшняя высадка деревьев должна привлечь внимание и активизировать деятельность по лесовосстановлению в Красноярском крае. В этом году у нас наметился сдвиг в этом нужном и благородном деле, и мы намерены к 2024 году увеличить лесовосстановительные работы в регионе в 2,5-3 раза. Что касается вклада РУСАЛа в лесовосстановительную деятельность, это приблизительно четверть от всего объема того, что делается в крае. Для нас принципиально важно, чтобы в эту работу включались хозяйствующие субъекты, которые не имеют непосредственного отношения к лесу. В этой связи то, что делает РУСАЛ в данном направлении, является примером для подражания», – отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Коллектив Красноярского алюминиевого завода в лице представителей Рабочего совета поддерживает инициативу РУСАЛа по восстановлению лесов в России, и в день посадки первых деревьев в рамках проекта компании, рабочий совет организовал посадку дополнительно 200 деревьев в зеленом поясе Красноярска», – отметил председатель рабочего совета Красноярского алюминиевого завода, руководитель производственно-диспетчерского отдела предприятия Виктор Тихомиров.

Рабочие советы на ряде сибирских предприятий РУСАЛа созданы по инициативе сотрудников заводов. Они декларируют в качестве целей создания продвижение проектов по совершенствованию производственной деятельности, внедрению новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и квалификации работников, а также поддержке социальных программ для обеспечения устойчивого развития предприятий отрасли и регионов их присутствия.

30 марта 2019 года на Красноярском экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз), правительством Красноярского края и РУСАЛом. Согласно подписанному документу на территории Красноярского края запланирована реализация двух ключевых проектов. Это посадка 500 тысяч сеянцев хвойных пород в Дзержинском районе и выполнение мероприятий по авиационной охране 505 тысяч га резервных лесов на территории Нижне-Енисейского лесничества от лесных пожаров, включая их тушение. Всего РУСАЛ организует посадку более 1 млн деревьев в России. Это первый в стране проект подобного масштаба, который РУСАЛ реализует в рамках комплексной программы по сокращению «углеродного следа».

РУСАЛ – один из лидеров отрасли, выпускающих низкоуглеродную продукцию. Более 90% металла компании производится с использованием экологичной гидроэлектроэнергии, производство которой исключает вредные выбросы, и компания продолжает работу над улучшением этого показателя.

По информации пресс-службы РУСАЛа



