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НОВОСТИ

РФ и Испания взаимно признают дипломы и научные степени

16:32 20.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Правительство РФ подпишет с правительством Испании соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Распоряжение размещено на портале правовой информации.

В пресс-службе Минобрнауки РФ уточнили, что сопоставимыми станут ученая степень кандидата наук России и ученая степень доктора (Titulo de Doctor) Испании. Кроме того, двумя странами будут взаимно признаваться среднее общее образование и высшее образование с дипломами бакалавра, специалиста или магистра. Также, согласно документу, люди, имеющие документы об образовании (квалификации) и ученых степенях смогут продолжать обучение или профессиональную деятельность в двух странах.  Росбалт

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