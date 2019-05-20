РФ и Испания взаимно признают дипломы и научные степени

16:32 Источник: РОСБАЛТ

Правительство РФ подпишет с правительством Испании соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Распоряжение размещено на портале правовой информации.

В пресс-службе Минобрнауки РФ уточнили, что сопоставимыми станут ученая степень кандидата наук России и ученая степень доктора (Titulo de Doctor) Испании. Кроме того, двумя странами будут взаимно признаваться среднее общее образование и высшее образование с дипломами бакалавра, специалиста или магистра. Также, согласно документу, люди, имеющие документы об образовании (квалификации) и ученых степенях смогут продолжать обучение или профессиональную деятельность в двух странах. Росбалт

