РФ и Испания взаимно признают дипломы и научные степени
16:32 20.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Правительство РФ подпишет с правительством Испании соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Распоряжение размещено на портале правовой информации.
В пресс-службе Минобрнауки РФ уточнили, что сопоставимыми станут ученая степень кандидата наук России и ученая степень доктора (Titulo de Doctor) Испании. Кроме того, двумя странами будут взаимно признаваться среднее общее образование и высшее образование с дипломами бакалавра, специалиста или магистра. Также, согласно документу, люди, имеющие документы об образовании (квалификации) и ученых степенях смогут продолжать обучение или профессиональную деятельность в двух странах. Росбалт
НОВОСТИ
- 18:03 20.05.2019
- Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
- 17:32 20.05.2019
- В Москве около 9 тыс. человек эвакуированы из 10 школ из-за угроз взрыва
- 17:12 20.05.2019
- Прокуратура Австрии не видит оснований начинать расследование в отношении Штрахе
- 17:00 20.05.2019
- Армия Хафтара ввела запрет на использование портов в западной части Ливии - ТВ
- 16:47 20.05.2019
- Москвичи запустили в водоемы 3300 бумажных и деревянных корабликов
- 16:12 20.05.2019
- Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
- 16:00 20.05.2019
- Топилин сообщил об увеличении МРОТ к 2021 году
- 15:32 20.05.2019
- Из-за протеста горожан в Челябинске заморожен проект по строительству часовни
- 15:12 20.05.2019
- Эквадор передал США личные вещи и документы Ассанжа из посольства в Лондоне - WikiLeaks
- 15:00 20.05.2019
- МВД предлагает изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать