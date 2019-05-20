Москвичи запустили в водоемы 3300 бумажных и деревянных корабликов

16:47

Посетителями нового московского фестиваля искусств «Николин день», посвященного морской тематике, стали более 735 тыс. горожан. Фестиваль проходил на восьми площадках мегаполиса с 17 по 19 мая – как в центре города (например, на Манежной площади и Тверском бульваре) так и вдали от него – в парке «Коломенское». В ходе флешмобов, организованных в Парке Горького и «Коломенском» гости фестиваля запустили в водоемы 3300 корабликов из бумаги и дерева.

«Перед гостями выступили популярные уличные театры мира и музыканты - Мгзавреби, Эмир Кустурица. На Манежной площади работала "Почта Святого Николая", пожеланиями и поздравлениями обменялись 9000 человек. В #паркГорького и #Коломенское пускали бумажные и деревянные кораблики. Прошло больше 150 мастер-классов и 210 показательных выступлений на памп-треке», - подвел итоги столичный градоначальник Сергей Собянин.

Москвичи могли увидеть на «Николином дне» 30 концертно-театральных программ и 60 интерактивных представлений, купить интересные подарки близким и попробовать необычные кушанья. За время фестиваля его участники и гости купили 22 тыс. горячих блюд и более 10 тыс. порций мороженого.