Жителям столицы во вторник на улице может пригодится зонтик
07:46 21.05.2019
Сегодня по столичному региону скользнет слабовыраженный теплый атмосферный фронт, из-за чего в дневные часы в небе могут кое-где вырасти башенки кучевых облаков, местами достигающих дождевого состояния, что, впрочем, на фоне относительно солнечной погоды, не помешает температурному фону соответствовать климатической норме июля.
В Москве облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем в столице +23…+25°, в Подмосковье +20…+25°. Ветер южный 3-8 м/с, при гроза порывистый. Атмосферное давление немного понизится и составит 748 мм рт. ст., - сообщают Метеовести.
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