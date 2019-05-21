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НОВОСТИ

Опрос констатировал нехватку врачей в РФ

11:05 21.05.2019

Согласно данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), 86% россиян сообщили о нехватке медицинских работников. При этом 53% признались, что не раз сталкивались с ситуацией, когда нужного им врача не было в той поликлинике, к которой они прикреплены.

Данные опроса, которые есть в распоряжении RT, свидетельствуют, что чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога (33%), офтальмолога (23%), отоларинголога (21%) и уролога (20%).

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