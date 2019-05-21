В Общественной палате России пройдет "волгоградский день"
12:32 21.05.2019 Источник: НГ-Online
В четверг, 23 мая, на площадке Общественной палаты РФ (ОП РФ), в рамках проекта «Регион НКО (Галерея регионов) ", общественности и экспертному сообществу будут представлены опыт и практики Волгоградской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
Как сообщили «НГ» в пресс-службе ОП Волгоградской области, в рамках презентации будет рассказано об особенностях развития социального предпринимательства и вовлечения СО НКО в оказание социальных услуг в регионе.
«Наша делегация, состоящая из общественников, представителей органов власти и некоммерческих организаций региона, представит федеральным коллегам уникальные социальные технологии, созданные волгоградцами при участии, по инициативе и в интересах НКО и социальных предпринимателей», – сказала «НГ» председатель областной Общественной палаты Татьяна Гензе.
Ожидается, что в открытой презентации региона на площадке ОП РФ примут участие федеральные эксперты по НКО и социальному предпринимательству, представители Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив, Совета Федерации и др.
Проект «Регион НКО (Галерея регионов) " стартовал в конце 2017 года по инициативе комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.
Андрей Серенко
Новости
- 13:32 21.05.2019
- В Кремле есть уверенность, что возможные санкции США не навредят "Северному потоку - 2"
- 13:20 21.05.2019
- Венесуэла оценила потери из-за экономической блокады США
- 13:05 21.05.2019
- Оюб Титиев попросил об УДО
- 13:00 21.05.2019
- В Элисте обсудят проблемы Каспийского региона
- 12:20 21.05.2019
- Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка
- 12:05 21.05.2019
- США планируют ввести санкции против "Северного потока-2" - Bloomberg
- 12:00 21.05.2019
- Забор в сквере на месте строительства собора святой Екатерины демонтирован
- 11:32 21.05.2019
- Правительство упростило процедуру экспертизы для получения инвалидности
- 11:20 21.05.2019
- Иран будет решительно защищаться в случае объявления ему войны - постпред Ирана при ООН
- 11:05 21.05.2019
- Опрос констатировал нехватку врачей в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать