В Общественной палате России пройдет "волгоградский день"

12:32 Источник: НГ-Online

В четверг, 23 мая, на площадке Общественной палаты РФ (ОП РФ), в рамках проекта «Регион НКО (Галерея регионов) ", общественности и экспертному сообществу будут представлены опыт и практики Волгоградской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).



Как сообщили «НГ» в пресс-службе ОП Волгоградской области, в рамках презентации будет рассказано об особенностях развития социального предпринимательства и вовлечения СО НКО в оказание социальных услуг в регионе.

«Наша делегация, состоящая из общественников, представителей органов власти и некоммерческих организаций региона, представит федеральным коллегам уникальные социальные технологии, созданные волгоградцами при участии, по инициативе и в интересах НКО и социальных предпринимателей», – сказала «НГ» председатель областной Общественной палаты Татьяна Гензе.

Ожидается, что в открытой презентации региона на площадке ОП РФ примут участие федеральные эксперты по НКО и социальному предпринимательству, представители Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив, Совета Федерации и др.

Проект «Регион НКО (Галерея регионов) " стартовал в конце 2017 года по инициативе комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

Андрей Серенко



