Четыре российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски
15:32 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили наблюдательный полет вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-22 ВВС США. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно- космических сил выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 ВВС США.
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