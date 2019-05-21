Четыре российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили наблюдательный полет вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-22 ВВС США. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно- космических сил выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов", - говорится в сообщении.



В военном ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 ВВС США.

