Данные почти 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе - портал

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные 49 млн учетных записей в сети "Инстаграм", в том числе принадлежащие знаменитостям и известным брендам, были размещены в открытом доступе в интернете. Об этом во вторник сообщает интернет-портал "Теккранч" на данные, предоставленные индийским экспертом в области интернет-безопасности Анурагом Сеном.

База данных, размещенная на облачном сервисе компании Amazon ("Амазон"), некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля. Это позволяло любому получить доступ к личным данным пользователей. Портал отмечает, что количество страниц в базе данных постоянно возрастало.



Как удалось установить Анурагу Сену, базу данных с личными данными миллионов людей разместило в интернете одно из индийских маркетинговых агентств. Оно специалирируется на продвижении на рынок товаров с использованием услуг инфлюенсеров - популярных бюлогеров, знаменитостей и других лиц, способных оказывать влияние на потенциальных потребителей этих товаров. База содержала личные данные многих таких людей, в том числе позволявшие оценить их потенциал с точки маркетинговой стратегии.



Среди информации, размещенной в открытом доступе, были фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты, используемые для настройки учетных записей.

