Данные почти 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе - портал
16:32 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Данные 49 млн учетных записей в сети "Инстаграм", в том числе принадлежащие знаменитостям и известным брендам, были размещены в открытом доступе в интернете. Об этом во вторник сообщает интернет-портал "Теккранч" на данные, предоставленные индийским экспертом в области интернет-безопасности Анурагом Сеном.
База данных, размещенная на облачном сервисе компании Amazon ("Амазон"), некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля. Это позволяло любому получить доступ к личным данным пользователей. Портал отмечает, что количество страниц в базе данных постоянно возрастало.
Как удалось установить Анурагу Сену, базу данных с личными данными миллионов людей разместило в интернете одно из индийских маркетинговых агентств. Оно специалирируется на продвижении на рынок товаров с использованием услуг инфлюенсеров - популярных бюлогеров, знаменитостей и других лиц, способных оказывать влияние на потенциальных потребителей этих товаров. База содержала личные данные многих таких людей, в том числе позволявшие оценить их потенциал с точки маркетинговой стратегии.
Среди информации, размещенной в открытом доступе, были фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты, используемые для настройки учетных записей.
НОВОСТИ
- 16:12 21.05.2019
- Мужчина, забравшийся накануне на Эйфелеву башню, изъяснялся на русском языке
- 16:00 21.05.2019
- Президент Абхазии заявил о попытках захвата власти в республике - СМИ
- 15:32 21.05.2019
- Четыре российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски
- 15:12 21.05.2019
- Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации
- 15:00 21.05.2019
- Террористы могут применять химоружие с беспилотников - глава ФСБ
- 14:32 21.05.2019
- Права венгерской общины на Украине нарушаются больше, чем при СССР - президент Венгрии
- 14:12 21.05.2019
- Житель Новокузнецка задержан за призывы устроить теракт в мечети
- 14:00 21.05.2019
- Порошенко переехал в "прозрачный" офис своей партии
- 13:32 21.05.2019
- В Кремле есть уверенность, что возможные санкции США не навредят "Северному потоку - 2"
- 13:20 21.05.2019
- Венесуэла оценила потери из-за экономической блокады США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать